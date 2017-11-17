OnePlus telefonlardaki önyüklü uygulamalar kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atıyor

OnePlus marka akıllı telefonlarda bulunan özel fotoğrafların ve kullanıcının nerede yaşadığını görmek için siber korsanların tek yapması gereken bir numara çevirmek ve birkaç tuşa basmak.

Çinli akıllı telefon üreticisinin tüm cihazlarında yer verdiği OnePlusLogKit isimli ön yüklü uygulamanın cihaz sahiplerini bir hayli zor durumlara düşürebilecek bir güvenlik açığına sahip olduğu fark edildi.

Söz konusu uygulama OnePlus tarafından geliştirildi ve Çinli şirket tarafından telefon fabrikadan çıktığı andan başlayarak sürekli olarak yazılımı iyileştirmek için kullanılıyor. Bir siber korsan, bu uygulamanın kolaylıkla cihaza sızmak için kullanılabileceğini keşfetti.

Gerçek ismini saklayan ve Mr. Robot dizisindeki ana karakterin adı olan Elliot Anderson mahlasını kullanan güvenlik uzmanı, telefonun GPS konum bilgisine ve Wi-Fi ağı üzerinden tüm dosyalarına ulaşılabildiğini OnePlus şirketine bildirdi.

Bir siber korsanın herhangi bir OnePlus akıllı telefonun nerede olduğunu öğrenmesi ve içerisinde tüm bilgilere erişmesi için tek yapması gereken bir numara çevirmek ve bir tuşa basmak.

OnePlus 5 amiral gemisiyle büyük beğeni toplayan şirketin kullanıcılarını tehlikeye atan tek uygulaması bununla sınırlı kalmadı. Elliot ayrıca telefonlarda ön yüklü gelen EngineerMode isimli uygulamanın siber korsanlara tüm işletim sisteminin yönetimini ele geçirme ve hiçbir iz bırakmama şansı tanıdığı konusunda yetkilileri uyardı.

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