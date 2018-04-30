Onlarca göçmenden oluşan kafile ABD-Meksika sınırında durduruldu

İltica etmek için ABD'ye doğru yola çıkan bir kafiledeki onlarca göçmen ABD-Meksika sınırında durduruldu.
ABD'li yetkililer çoğu çocuklu 150 kişiye, San Diego yakınlarındaki sınır kapısında bulunan işlem merkezinin dolu olduğunu söyledi.
Orta Amerikalı göçmenlerin daha sonra sınırdan girişlerine izin mi verileceği, yoksa geri mi çevirilecekleri net değil, ancak göçmenler sınır kapısındaki bekleyişlerini sürdürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, göçmen kafilesinin ABD'nin güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunu söyledi.
Trump, Twitter mesajlarında kafilenin göç yasalarını sıkılaştırma gereğini gösterdiğini de vurgulamıştı.
Trump, Meksika sınırındaki eyaletlere sınıra bir duvar inşa edilene kadar güvenlik önlemlerini arttırmak için asker konuşlandırmalarını istemişti.
Göçmen kafilesi 25 Mart'ta Meksika'nın güneyinden, Guetemala sınırı yakınlarından yola çıkmış ve bir noktada kafiledeki göçmen sayısı bin kişiyi aşmıştı.
Grup, ABD sınırına kadar olan 3200 kilometrelik yolu otobüsler, trenler ve yürüyerek kat etti. Göçmenlerin çoğu ülkelerindeki kovuşturmalar ve şiddetten kaçtıklarını söylüyor.
Kafilenin organizatörlerinden Alex Mensing BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'li sınır muhafızlarının San Ysidro sınır kapısındaki kafileden hiç kimsenin işlemini yapmadığını söyledi.
Bazı göçmenlerin işlem yapılan binaya giden uzun köprüyü geçmesine izin verildiği ancak binanın hemen dışında durduruldukları belirtildi.
ABD'li yetkili Kevin McAleenan "San Ysidro sınır kapısında kapasitemizi doldurduk" dedi.
MacAleenan "Görevlilerimiz tesiste olanların işlemlerini yapana kadar, bu bireylerin Meksika'da beklemesi gerekebilir" dedi.
Göçmen kafilesinin avukatlarından Nicole Ramos Associated Press Haber Ajansına yaptığı açıklamada "Irak'ta bir haftadan kısa sürede üs inşa edebiliyoruz. 200 göçmenin işlemlerini yapamıyoruz. Buna inanmıyorum" dedi.
Çoğu Honduraslı olan göçmenler, karşılaştıkları engele karşın geceyi işlem merkezinin yakınında kamp kurarark geçirmeye karar verdi.
Kafileyi organize eden örgüt Pueblo Sin Fronteras'ın Direktörü Irieno Mujica "O kadar uzun süredir bekliyoruz ki, bizi bugün mü yarın mı içeri alacakları gerçekten çok önemli değil" dedi.
ABD hükümeti yasal olarak iltica başvurularını almak zorunda, ancak Orta Amerika ülkelerinden yapılan iltica başvurularının çoğu reddediliyor.
Meksika sınırına "büyük, güzel bir duvar" inşa etmek Trump'ın başlıca seçim kampanyası vaatlerinden biriydi, ancak duvar projesi Kongre tarafından engellenmiş ve akamete uğramış gibi görünüyor.
Trump'ın geçen ay imzaladığı bütçe yasasında duvar için 1,2 milyar dolar ayrılmıştı, ancak Beyaz Saray 25 milyar dolarlık bir kaynak istiyordu.
Kongre'nin onayladığı duvar bütçesi de koşullarla verildi. Paranın büyük çoğunluğu, yeni bir duvar inşası için değil, sınırdaki mevcut duvarların tamiri için kullanılabilecek.
Geçen ay Savunma Bakanlığı Pentagon, Başkan Trump ve Savunma Bakanı James Mattis arasında Pentagon bütçesinin bir kısmının duvar için kullanılması konusunda ilk görüşmelerin yapıldığını doğrulamıştı.
Ancak Demokrat Partili Senatörler Dick Durbin ve Jack Reed Savunma Bakanlığı'na yazdığı mektupta bakanlık bütçesini böyle bir amaç için kullanmak yetkileri bulunmadığını söylemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.