Bethesda Games Studios, dün yayınladığı gizemli teaser'ın ardından daha detaylı bir video yayınladı. Bethesda'nın resmi Twitch hesabında yayınlanan video, serinin yeni oyunu Fallout 76'yı müjdeledi!

10 Haziran'da E3 oyun fuarında detaylı bilgileri paylaşılacak olan Fallout 76, online hayatta kalma türünde olacak. Oyunun tek kişilik bir senaryo modu bulunmayacağı iddia edilirken, Vault 76'da gözümüzü açıp, muhtemelen dev bir harita üzerinde yaşamaya çalışacağız. Yapımcıların Fallout 76 için DayZ ve Rust gibi oyunlardan esinlenildiği de gelen ilk bilgiler arasında.