TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan 5 müsabakada, 8 Süper Lig hakemi ile 6 Süper Lig yardımcı hakemi görev aldı. Çalışmaları TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile MHK Üyesi ve VAR Proje Koordinatörü Murat Ilgaz yerinde izledi.

TFF Meral Celal Aras Spor Lisesi öğrencilerinden oluşan takımların katılımıyla çevrimiçi (Online) gerçekleştirilen uygulama maçlarında, VAR ile müsabaka hakemi arasında iletişim canlı olarak sağlandı ve gerekli durumlarda Video Yardımcı Hakem tarafından müsabaka hakemine pozisyonu tekrar izlemesi konusunda tavsiyede bulunuldu.