Onur Buldu, Emre Saygı'nın sunduğu 'Hadi Be' programına konuk oldu.
"CİCİ BABAM AİLE KOMEDİSİ"
Onur Buldu, 20 Nisan’da vizyona giren yeni filmi 'Cici Babam'ı anlattı:
“Urfalı bir ailenin annesi, sıra dışı bir adama âşık oluyor. Hippi bir adam bu. Gitar hocası. Dünyayı gezmiş, çok rahat bir adam. Biz de annemizi ziyarete geldiğimizde onunla karşılaşıyoruz ve tabii ki onu istemiyoruz. Ben kardeşlerimi örgütlüyorum. Ailenin en serti de benim, ‘Asla öyle bir şey olamaz, annem nasıl yeniden evlenir, babamızın hatırası ne olacak?’ diyorum, çok gelenekçiyim. Sürekli herkesi örgütlüyorum. Zamanla yavaş yavaş kopmalar oluyor babaya doğru ama ben sonuna kadar hep reddediyorum. ‘Cici Babam’ bir aile komedisi. Ama sadece komedi değil tabii ki, içinde duygusallık da var. Ağlatmasa da hüzünlendirir diye düşünüyorum."
Onur Buldu, “Sette en çok bulaştığın adam kimdi?” sorusuna, “Mahir İpek. İhtiyar kurt. Tam bir atıl kurt” yanıtını verdi.
"JÖN OLMAK İSTEMEM"
Ünlü oyuncu, “Jönü oynamak ister miydin?” sorusuna olumsuz yanıt verdi:
Hayır. Çünkü jön rolleri her zaman etsiz rollerdir. Jönler daha düz rollerde olur. Yan karakterler daha meselesi olan insanlardır, ben onları daha çok seviyorum.
"ÇARESİZLİKTEN OYUNCU OLDUM"
“Meslek olarak oyunculuğu ... sebepten dolayı tercih ettim” cümlesindeki boşluğu doldurması istenen Buldu, "Çaresizlikten. Başka hiçbir yeteneğim yok çünkü. Biraz müzik var ama zaten birlikte işler bunlar. 'Gideyim bir ticaret yapayım' desem 3 günde beni soyup soğana çevirirler" ifadelerini kullandı.
Onur Buldu, “Annem veya hayatımdaki kişi en çok ... konusunda bana dırdır yaparlar” cümlesindeki boşluğa ise ‘dağınıklık’ kelimesini yerleştirdi:
Eve giriyorum, üzerimi çıkarıp bırakıyorum, yatıp uyuyorum. Sabah kalktığımda da kıyafetleri yerine koymuyorum. O konularda hep bir destek gerekiyor bana.
"BOYUMUN KISALIĞINA ALIŞTIM"
Başarılı oyuncunun Trabzonspor Basketbol Takımı oyuncularıyla çektirip Instagram’da paylaştığı fotoğraf yayın sırasında ekrana yansıtıldı. Buldu, boyunun kısalığını kafaya takıp takmadığı sorusuna, "Bu fotoğrafı çektirdiğimiz gün çok moralim bozuldu. Adamlar sırım gibi! Şaka bir yana boyumla ilgili espri yapılmasından rahatsız olmam. Buna alıştım" cevabını verdi.
"ABİMLE ANNEMİ ÇILDIRTTIK"
Onur Buldu, çocukluk yıllarına ait komik bir anısını da paylaştı:
Aktif bir çocuktum. Abimle çok sinirlendiriyorduk annemi. Garibim bir de ebe olduğu için hem 3-4 köyle uğraşıyor, hem de evde iki tane sığırcıkla uğraşıyordu. Ben o zaman da çok dağınıktım, o yüzden delirirdi. Annemi bir gün çıldırttık abimle. Dayım gelmişti bize. Bir tane dayım var benim. 12 kardeşler, bir tanesi erkek. 11 kız, bir erkek. O gelince ölüyoruz biz ‘Dayım geldi, dayım geldi’ diye. Öyle çok yaş farkı da yok aramızda, 6-7 yaş büyük sadece. O gün kötü kötü fıkralar anlatıyor bize, abimle ben de yalakalıktan nasıl gülüyoruz. Derken abim bir ‘zırt’ yaptı, altına kaçırdı. Ona gülerken de ben kaçırdım. Evde de misafir var. Annem tam çay dağıtırken biz ‘Gitmemiz lazım’ diye dışarı kaçtık. Annem dünyanın en iyi insanıdır ama ben onu hiç öyle görmedim. Önce derin bir sessizlik. Banyoda iki çocuk bekliyor. Sonra hortumla açıldı kapı ‘çaaat’ diye. Indiana Jones gibi girdi içeri annem!
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