‘Güldür Güldür Show’un yıldızlarından Onur Buldu, sevgilisi Esmeray Yıldırım’la ilk kez objektiflere takıldı.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, dört aydır birlikte olan ikili, Nişantaşı'nda bir AVM'de alışveriş yaptı. Çift, fotoğraflarının çekildiğinden habersiz sarmaş dolaş otomobillerini bekledi.