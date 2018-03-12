HT Magazin'de yer alan habere göre, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği film, seyirciyi yılın en olaylı düğününe davet ediyor.



İki gelin, iki damatlı ‘Düğüm Salonu’nda kimse evlenemezken, yan yana düğünlerin sağdıç ve nedimesi aşka düşecek. Onur Buldu’nun canlandırdığı sağdıç Oğuz’un, Duygu Yetiş’in oynadığı nedime Nermin’i tavlama taktikleri seyirciyi çok güldürecek.

Bu Konu İle İlgili Haberler