Onur Büyüktopçu, sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show'un bugünkü konukları arasında yer alıyor. Kiralık Aşk dizisiyle gönülleri fetheden oyuncu, şimdilerde Yemekteyiz programını sunuyor. Beyaz Show'a konuk olacak olan Onur Büyüktopçu kimdir, kaç yaşında? Onur Büyüktopçu hangi dizilerde oynadı? İşte Onur Büyüktopçu ile ilgili merak edilenler...

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim alan Büyüktopçu, 2003 yılında oyunculuğa ilk adım attığı dizi Lise Defteri'nde 'Yusuf' karakterine hayat verdi. 2010'da Güz Gülleri dizisinde rol aldı. Yabancı Damat ve Dokdorlar gibi bazı dizilerde konuk oyuncu olarak oynadı.

Son olarak 2015-17 yılları arasında yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı 'Koray' karakteriyle izleyicinin büyük beğenisini kazanmıştır. Onur Büyüktopçu şimdilerde 'Yemekteyiz' adlı yarışma programında sunuculuk yapıyor.

En son olarak Kiralık Aşk adlı dizide oynamıştır. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynamıştır.

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