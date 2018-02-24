Oyuncu Onur Büyüktopçu, Hülya Avşar'ın sunuculuğunu yaptığı "Bir Hülya Avşar Sohbeti" adlı programa konuk oldu. Programda nasıl fenomen olduğunu anlatan Büyüktoğçu, öte yandan olay bir itiraf açıkladı. Prgoramın bu bölümünü seyreden izleyiciler, 'Onur Büyüktopçu kimdir' sorgularını hızlandırdı. Peki, Onur Büyüktopçu kimdir? Onur Büyüktopçu kimdir kaç yaşında? İşte Onur Büyüktopçu'nun hayat hikayesi...

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim alan Büyüktopçu, 2003 yılında oyunculuğa ilk adım attığı dizi Lise Defteri'nde 'Yusuf' karakterine hayat verdi. 2010'da Güz Gülleri dizisinde rol aldı. Yabancı Damat ve Dokdorlar gibi bazı dizilerde konuk oyuncu olarak oynadı.

Son olarak 2015-17 yılları arasında yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı 'Koray' karakteriyle izleyicinin büyük beğenisini kazanmıştır. Onur Büyüktopçu şimdilerde 'Yemekteyiz' adlı yarışma programında sunuculuk yapıyor.

En son olarak Kiralık Aşk adlı dizide oynamıştır. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynamıştır.

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