Onur Kıvrak: "2010-2011'i hatırlattı"

Habertürk Spor'un haberine göre; Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak, çok iyi bir takıma sahip olduklarını belirterek, onurlu ve gururlu olduğunu söyledi. Yeni transferlerin büyük güç katacağını belirten Kıvrak, “G.Birliği maçında 1-0 mağlupken karşılaşmayı 3-1 kazandık. Bu bana 2010-2011 sezonunu hatırlattı. Şampiyon olmamamız için neden yok” dedi.

"COŞKULU BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

Fırtına'nın hocası Ersun Yanal, iyi bir takım haline gelmek zorunda olduklarını belirterek, “Coşkulu bir takım olarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi. Tecrübeli teknik adam, günden güne daha iyi oynayacaklarını söyledi.