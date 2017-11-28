Onur Kıvrak Galatasaray'a transfer olacak mı?

Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak, Fotomaç'a açıklamalarda bulundu.

Öncelikle Sivasspor maçını değerlendiren Kıvrak, "Öncelikle Sivas'ı yenmek çok güzel ve özeldi. Biz 2010-11 sezonunda Burak ile bu takım için savaşıyorken, yaşananlar ortada. Beyaz forma ile çıktık ve temiz bir galibiyet aldık. Bu zaferi tüm samimiyetimizle bizi orada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Üst sıralara çıkacağız. Yükselişimiz devam edecek" dedi.

GALATASARAY İDDİALARINA CEVAP

Milli eldiven, Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Futbolu bırakırım, Trabzonspor'u bırakmam. Bu benim kesin kararım. Futbolu burada Trabzonsporlu Onur olarak noktalamak istiyorum. Bu konuda daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Altyapıdan gelen çok kaliteli kalecilerimiz var, Esteban ile uyumumuz süper. Rakabet takıma yarar."