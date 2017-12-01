Onur Kıvrak: İsmim bazılarına ağır gelir

Trabzonlu Onur Kıvrak ile Sivas arasında 2010-11’den kalma atışma sürüyor. Yiğidolar, Onur’un açıklamalarına “Komplo çerçevesinde kimlerin mağdur edilmiş olduğu sadece vatan hainlerinin kimleri hedef aldığını göstermeye yarar” ifadeleriyle yanıt vermişti. Bunun üzerine Sivas’a gönderme yapan Onur, “Benim ismim Onur Recep Kıvrak. İlk ismim bazılarına ağır gelir, o yüzden yazmaktan imtina ederler! Allah’ım, bizi doğrulardan ayırma” şeklinde açıklama yayınladı.

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