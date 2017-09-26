Onur Kıvrak patladı

Trabzonspor’da Başakşehir maçı öncesi idmanda Uğur Demirok ile çarpışan kaptan Onur Kıvrak’ın karın adalesinde 5 cm’lik yırtık oluşmuş ve Başakşehir ile Alanyaspor karşılaşmalarında kaledeki yerini alamamıştı. Habertürk Spor'dan Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Bu süreçte kendisiyle ilgili üretilen spekülasyonlara ateş püsküren 29 yaşındaki file bekçisi, “Yırtığım var. MR sonucunu alıp insanları tek tek gezip ikna mı edeyim? Ben bundan önce çok sakat maçlar oynadım. Yine forma giymek istedim ama Ersun hoca ‘Seni riske edersem, derbide olamazsın’ diyerek kabul etmedi” dedi.

‘BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAHADAYIM’

“Sakat değil, bilerek oynamıyor” diyenlere seslenen Onur Kıvrak, “Bu yalanlara ve dedikodulara karşı sabır taşı olsa çatlar. Kime hizmet ettikleri belli. Amaçları benim üzerinden Trabzon’u yıpratmak. Bu forma için ölürüm. Bulanık suda balık avlamak isteyenler, amaçlarına ulaşamayacak” ifadelerini kullandı. Beşiktaş maçında sahada olacağını da ifade eden Onur Kıvrak, “Trabzonspor için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımız bu dedikoduculara kesinlikle aldırış etmesinler” diyerek noktayı koydu.

'5 YIL PARA ALMASAM YİNE OYNARIM'

Onur Kıvrak, parasını zamanında alamadığı ve Sosa ile Kucka’dan daha kazandığı için isyan ettiğini iddialarını sert cevap verdi. Yakın çevresi ile konuyu konuşan Kıvrak’ın “Bizi artık rahat bıraksınlar. Ben para konusunu sorun edecek karakterde biri miyim? Trabzon’da 5 yıl para almasam da yine çıkıp oynarım. Paraya önem veren biri olsam 800 bin Euro indirim yapar mıyım? Bu iddiaları ortaya atanlar ancak insanların kafasını bulandırır” dediği ifade edildi.

KALE DÜŞTÜ

İlk 6 haftada 3 kalecinin de forma şansı bulduğu Trabzon savunmada sorun yaşıyor. Zirvenin 8 puan gerisinde 9. sırada yer alan Bordo-Mavililer’de kaleciler Onur Kıvrak, Esteban ve Uğurcan Çakır sezona iyi başlayamadı. 6 maçta kalesinde 13 gol yiyen Fırtına’da 3 kaleci de kalesini gole kapatamadı.