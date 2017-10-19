Onur Kıvrak: Taraftarımızı mutlu edeceğiz

Trabzon'un tecrübeli kalecisi Onur Kıvrak, Rıza Çalımbay ile yeniden düzlüğe çıkacaklarını söyledi. Kötü sonuçlarda dolayı çok üzgün olduklarını belirten kaptan Onur, “Ancak bunu temizleyecek olanlar yine bizleriz. Yeni hocamız ile çıkış yapacağız. Bu süreçte taraftar desteğine de çok ihtiyacımız var. Kaliteli bir kadromuz var. Önce Malatya ardından da Galatasaray’ı yenerek son dönemde üzdüğümüz taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bu zorlu günler gelir geçer. Önemli olan ayakta ve dik durmasını bilmektir” ifadelerini kullandı.

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