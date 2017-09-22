Onur Kıvrak, tedaviye olumlu cevap veriyor

Onur Kıvrak, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçı öncesinde antrenmanda sakatlanan ve mücadelede forma giyemeyen Onur Kıvrak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavililer, tecrübeli kalecinin tedaviye olumlu cevap verdiğini açıkladı.

Trabzonspor'un yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Kaptanımız Onur Recep Kıvrak Başakşehir maçından önce gerçekleştirilen idmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlanmıştır. Çekilen MR sonucunda karın kasında (external obliqus abdominalis) travmaya bağlı yırtık tespit edilen Onur Recep Kıvrak’ın tedavisi sürmekte olup dün çekilen kontrol MR’ında uygulanan tedaviye olumlu cevap verdiği gözlemlenmiştir. Kaptanımızın bireysel antrenman ve tedavi programı sağlık ekibimizin denetiminde devam etmektedir."

onur kıvrak

trabzonspor

Medipol Başakşehir