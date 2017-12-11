Trabzonspor'da yüzler gülüyor...

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Fırtına adeta unvanına yakışır bir şekilde ligin tozunu attırmaya başladı. Bu durum da hem camiayı mutlu ederken hem de takımın üzerindeki baskıyı kaldırdı.

Takımdaki bu gelişmeyi ve son Kasımpaşa maçını değerlendiren kaptan Onur Kıvrak, “Benim görevim gol yememek. 87’de o mutlak pozisyonunu kurtardıktan sonra uzatma dakikaları da dahil iki gol bulduk ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldık. Maçta çok güzel işlere imza attık. Artık bundan sonra hep gülmek var, üzülmek yok. Çünkü biz hep gülmeyi hak ediyoruz” diye konuştu.

''PANTER ONUR''

Bu arada Bordo-Mavili taraftarlar müthiş bir performans yakalayan kaptan Onur Kıvrak’ı da yere göğe sığdıramıyorlar... Kasımpaşa maçında Trabzonspor 1-0 galipken 87’inci dakikada müthiş refleksle mutlak bir golü önleyen Onur Kıvrak’a Bordo-Mavili taraftarlar, ‘panter kaleci’ yakıştırmasını yaptı. Onur’a “Panter Onur” yakıştırması yapan Trabzonspor taraftarları, “Panter misin nesin sen? O nasıl güzel kurtarıştı öyle. O pozisyonu Türkiye’den senden başka kurtaracak hiçbir kaleciyi tanımıyoruz. Teşekkür ediyoruz sana” dediler.

İSTANBUL EVİ GİBİ!

Trabzonspor, Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederken, İstanbul’daki yenilmezlik serisini 6 maça taşıdı. Bu sezon F.Bahçe, Başakşehir ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fırtına, İstanbul’daki 4. maçında ise Kasımpaşa’yı 3-0 yendi. Trabzon, geçen sezon İstanbul’daki son iki maçında F.Bahçe ile 1-1 berabere kalırken, Paşa’yı 1-0’la yıkmıştı.

2. Hafta Fenerbahçe-Trabzon: 2-2

5. Hafta Başakşehir-Trabzon: 2-2

7. Hafta Beşiktaş-Trabzon: 2-2

15. Hafta Kasımpaşa-Trabzon: 0-3

Onur Kıvrak Trabzonspor

onur kıvrak

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