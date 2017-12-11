Trabzonspor'da yüzler gülüyor...
Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Fırtına adeta unvanına yakışır bir şekilde ligin tozunu attırmaya başladı. Bu durum da hem camiayı mutlu ederken hem de takımın üzerindeki baskıyı kaldırdı.
Takımdaki bu gelişmeyi ve son Kasımpaşa maçını değerlendiren kaptan Onur Kıvrak, “Benim görevim gol yememek. 87’de o mutlak pozisyonunu kurtardıktan sonra uzatma dakikaları da dahil iki gol bulduk ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldık. Maçta çok güzel işlere imza attık. Artık bundan sonra hep gülmek var, üzülmek yok. Çünkü biz hep gülmeyi hak ediyoruz” diye konuştu.
''PANTER ONUR''
Bu arada Bordo-Mavili taraftarlar müthiş bir performans yakalayan kaptan Onur Kıvrak’ı da yere göğe sığdıramıyorlar... Kasımpaşa maçında Trabzonspor 1-0 galipken 87’inci dakikada müthiş refleksle mutlak bir golü önleyen Onur Kıvrak’a Bordo-Mavili taraftarlar, ‘panter kaleci’ yakıştırmasını yaptı. Onur’a “Panter Onur” yakıştırması yapan Trabzonspor taraftarları, “Panter misin nesin sen? O nasıl güzel kurtarıştı öyle. O pozisyonu Türkiye’den senden başka kurtaracak hiçbir kaleciyi tanımıyoruz. Teşekkür ediyoruz sana” dediler.
İSTANBUL EVİ GİBİ!
Trabzonspor, Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederken, İstanbul’daki yenilmezlik serisini 6 maça taşıdı. Bu sezon F.Bahçe, Başakşehir ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fırtına, İstanbul’daki 4. maçında ise Kasımpaşa’yı 3-0 yendi. Trabzon, geçen sezon İstanbul’daki son iki maçında F.Bahçe ile 1-1 berabere kalırken, Paşa’yı 1-0’la yıkmıştı.
2. Hafta Fenerbahçe-Trabzon: 2-2
5. Hafta Başakşehir-Trabzon: 2-2
7. Hafta Beşiktaş-Trabzon: 2-2
15. Hafta Kasımpaşa-Trabzon: 0-3
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.