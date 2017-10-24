Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ı darp ettiği ve polis memuru İbrahim Güney'i de kulağından ısırarak yaraladığı iddiasıyla yargılanan Onur Özbizerdik hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.

AA'nın haberine göre, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Onur Özbizerdik katılmadı, müşteki eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan ise duruşmada hazır bulundu.

Davaya müdahilliğine karar verilen Saçan, sanık Özbizerdik'in iddianamede belirtildiği şekilde gözüne yumruk attığı ve kendisini darp ettiğini belirterek, "İstanbul Organize Suçlar Şube müdürü olduğum dönemde sanık hakkında işlem yaptım ve bu işlemden sonra da sanığı hiç görmedim. Herhangi bir husumetim de yoktur. Hiçbir sebep yokken yaralandım. Arkadaşımın doğum günü için gece kulübünde bulunurken sanık arkamdan yanıma gelerek bana doğru seslendi ve yumruk atıp gitti. Eski görevim nedeniyle yaptığını düşünüyorum." dedi.

POLİS MEMURLARI HAKKINDA DA ZORLA GETİRİLME KARARI

Sanık Özbizerdik'in avukatı Musafa Köse ise müvekkilini bir sonraki duruşmada hazır edeceğini bildirdi.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, usulüne uygun davetiye çıkarılmasına karşın duruşmaya gelmeyen sanık Özbizerdik, hakkında zorla getirilme kararı çıkardı.

Olay yerinde tutanak tutan polis memurları hakkında da zorla getirilme emri düzenleyen mahkeme, İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak, müşteki Adil Serdar Saçan'ın görev yaptığı dönemde sanık Özbizerdik hakkında herhangi bir işlem yapıp yapmadığının sorulmasına hükmetti.

Mahkeme duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 25 Eylül 2016'da bir gece kulübünde dava konusu kavgaya karışan şüpheli Özbizerdik'in, ihbar sonucu gözaltına alınmak istendiği ancak buna karşı koyduğu belirtiliyor.

Söz konusu olayda Özbizerdik'in, polis memuru İbrahim Güney'i kulağından ısırarak yaraladığı ve Adil Serdar Saçan'ı da yumrukla darp ettiği anlatılıyor. İddianamede şüphelinin, "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine karşı basit yaralama" ve "basit yaralama" suçlarından 2 yıldan 8 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Onur Özbizerdik