Beşiktaş Ortaköy'de bir eğlence mekanında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ı yaraladığı, kendisini karakola götürmek isteyen polis memuru İbrahim Güney'in de kulağını ısırdığı gerekçesiyle yargılanan Onur Özbizerdik hakkında, ifadesinin alınabilmesi için yakalama kararı çıkarıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 25'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 2 yıl 1 aydan 8,5 yıla kadar hapsi istenen sanık Onur Özbizerdik, şikayetçiler Adil Serdar Saçan ve polis memuru İbrahim Güney katılmadı. Olayla ilgili olarak hazırlanan tutanakta imzaları olan 5 polis memuru duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanıklar olayla ilgili raporun kendileri tarafından hazırlandığını söyledi. Tanık polis memurlarından 2'si ayrıca sanık Özbizerdik'in polis memuru İbrahim Güney'in kulağını ısırdığını söyledi.

Mahkeme, sanık Onur Özbizerdik'in savunmasının alınabilmesi için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca şikayetçi İbrahim Güney'in yüzünde sabit iz kalıp kalmadığı konusunda rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına da karar verdi.



7.5 YIL HAPİS CEZASI ONANMIŞTI

Sevgilisi Melis Çakır'ı darp ettiği ve alıkoyduğu iddiasıyla yargılanan Onur Özbizerdik, 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, bu ceza Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından 2 Mart 2018 tarihinde onanmıştı. Yasal prosedüre göre Özbizerdik, mahkemenin hakkında yakalama kararı hazırlamasının ardından cezaevine girecek. Bu davada iki ayrı suçtan ceza alan Özbizerdik, sabıka durumuna göre ortalama 1 yıl 7 ay hapis yattıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanabilecek.

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