Sevgilisi Melis Çakır'ı darp ettiği ve alıkoyduğu iddiasıyla yargılanan Onur Özbizerdik'in 7 yıl 6 aylık hapis cezası onandı. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa dair herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını belirtti ve değerlendirmenin yerinde olduğunu kaydetti. Aynı davada Özbizerdik'in şoförü Adil Cesur'a verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezası da onandı. Yasal prosedüre göre Özbizerdik, mahkemenin hakkında yakalama kararı hazırlamasının ardından cezaevine girecek. İki ayrı suçtan ceza alan Özbizerdik, sabıka durumuna göre ortalama 1 yıl 7 ay hapis yatttıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanabilecek.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 2015 yılının Haziran ayında bir duruşmasının ardından kız arkadaşı Melis Çakır'la birlikte İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrılan Onur Özbizerdik aracına bindi. Yolda kız arkadaşıyla tartışmaya başlayan Özbizerdik ayakkabısıyla genç kadını darp etti. Çakır, şoförden aracı durdurmasını istedi. Ancak Adil Cesur durmadı. Onur Özbizerdik ise darp etmeye devam etti. Onur Özbizerdik'in Sarıyer'deki evlerine geldiklerinde ise araçtan inen Melis Çakır, bulduğu en yakın eve sığındı. Ardından da şikayetçi oldu. Özbizerdik hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adil Cesur'un ise "suça iştirak" nedeniyle 11 yıla kadar hapsi istendi.



AYAKKABIYLA DARBE, SİLAHLA YARALAMA CEZASI

Yargılamayı yapan İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Onur Özbizerdik ve Adil Cesur'un "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapsine karar verdi. Mahkeme Özbizerdik'in ayakkabı ile darp etmesini silahtan sayarak "kasten yaralama" suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.



CEZASI KESİNLEŞTİ

Özbizerdik'in toplamda aldığı 7 yıl 6 aylık hapis cezasına avukatı itiraz etti. Adil Cesur da aldığı 4 yıl 2 aylık hapis kararına itiraz etti. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa dair herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını belirterek ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kaydetti. Yerel mahkemece kararın doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığı vurgulandı. İtiraz reddedildi. Özbizerik'in 7 yıl 6 aylık, Cesur'un da 4 yıl 2 aylık hapis cezası onanarak kesinleşti. İnfazının gerçekleşmesi halinde ise ikili cezaevine girecek.

İki ayrı suçtan ceza alan Özbizerdik, sabıka durumuna göre ortalama 1 yıl 7 ay hapis yatttıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanabilecek.

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