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Cadde'nin haberine göre, youncunun rol aldığı dizinin Polenezköy’deki çekimlerinde buluşan ve sonrasında Kalamış’taki bir restorana giden ikili, flaşlar patlayınca şoke oldu. Sevgililer, gazetecilerin “Hayırlı olsun” sözlerine, “Teşekkür ederiz” diyerek karşılık verdi.