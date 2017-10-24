Onur Saylak: Onlar benim her şeyim

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Cadde'nin haberine göre, Onur Saylak eski eşi Tuba Büyüküstün'den olan ikizleri Maya ve Toprak için 'Onlar benim her şeyim. Kızlarıma hissettiğim sevgiyi kelimelerle anlatmam zor. Birlikte zaman geçirmekten büyük zevk alıyoruz' dedi.