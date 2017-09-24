Onur Saylak: Tuba beni aldatmadı

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"İLİŞKİMİZ ZATEN BİTMİŞTİ"

Büyüküstün'le evliliklerinin çok uzun zaman önce çıkmaza girdiğini belirten Saylak, “Biz Tuba'nın sevgilisi var diye boşanmadık. Böyle bir saçmalık olmaz. Bu hem ona hem bana hakarettir. Bizim ilişkimiz zaten bitmişti. Çocuklarımız için denedik, ama olmadı” dedi.