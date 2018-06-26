Talat Bulut’un kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen ‘Yasak Elma’ dizisinin başrol oyuncularından Onur Tuna, oyuncu arkadaşları Cem Uçan ile Gülşah Şahin’in düğününde şahitlik yaptı.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, çifte mutluluk dileyen ünlü oyuncu, düğün çıkışı taciz olayıyla ilgili de konuştu: “Gerçekten çok berbat bir olay. Olabildiğince bu şekilde davamızın arkasında duracağım. Bu konudaki fikrimi daha sonra açıklayacağım.”