Onur Tuna kimdir? Başarılı bir şekilde canlandırdığı rollerle izleyicilerin beğenisini toplayan Onur Tuna, Yasak Elma dizisi ile gündem haline geldi. Yasak Elma dizisinde Alihan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Onur Tuna'nın hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Onur Tuna kimdir? Yasak Elma Alihan kimdir? İşte Onur Tuna'nın hayat hikayesi...

ONUR TUNA KİMDİR?

16 Temmuz 1988 doğumlu oyuncu mankenlik ve şarkıcılık ile ismini duyurmuş ve kısa sürede dizilerin aranan oyuncuları arasına girmiştir. 9 Eylül Üniversitesi‘nde eğitimine devam eden oyuncu Acın verdi ve Tıpkı sen adlı parçaları ile müzik piyasasında tanınmıştır.

İzmir'de 4 sene profesyonel mankenlik yapan Onur Tuna lisanslı voleybol ve basketbol oynamıştır.



Bugüne kadar Filinta, Cesur Yürek, Hayat Devam Ediyor, Huzur Sokağı, Altın Tepsi ve Yasak Elma gibi projelerde rol almıştır.

Onur Tuna aslen Çanakkale‘lidir ve Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. Burcu Kova‘dır.

ALİHAN TAŞDEMİR KARAKTERİ KİMDİR?

İstanbul’un en gözde ve en yakışıklı bekarıdır. Gittiği her yerde dikkatleri üzerine toplar. Kadınlar etrafında pervanedir. Mükemmeliyetçidir, asla hata kabul etmez. İşince acımasızdır, ikinci bir şansı asla vermez. Hayatta değer verdiği ve güvendiği kişiler azdır. Acımasız görünmekten hoşlanır. İnsanların ondan çekinmesini ister.

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