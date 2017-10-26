Onurluefe 300 bin liraya satıldı

AA muhabirinin TİGEM'den aldığı bilgiye göre, damızlık hayvan yetiştiriciliği ve sertifikalı tohumluk üretiminde öncü olan kurum, safkan Arap atı yetiştiriciliğini de Anadolu, Karacabey ve Sultansuyu tarım işletmelerinde sürdürüyor.

Her yıl ortalama 240 baş safkan Arap tayını yarış sahalarına sunan TİGEM, bu sene yapılan son tay satışında, Sultansuyu İşletmesine ait 10 baş erkek elit tayın satışını gerçekleştirdi.

Açık artırma usulüyle satılan elit taylar ortalama 153 bin liradan alıcı buldu. En yüksek fiyatla satılan tay olan "Onurluefe", 300 bin lira karşılığında Mozaik AŞ tarafından alındı. Açık artırmada toplam 1 milyon 530 bin lira hasılat elde edildi.

Her yıl 7 kez safkan Arap tay satışı

TİGEM her yıl 4 kez koşu tayı, 3 kez de elit tay olmak üzere 7 safkan Arap tayı satışı gerçekleştiriyor. Kurumun bu sene yapılan koşu-elit tay satışları toplam geliri 16 milyon 742 bin lira oldu.

Anadolu, Karacabey ve Sultansuyu olmak üzere üç işletmeye ait 4 ihalede, toplam 206 baş tayın satışından 9 milyon 447 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Onurluefe satıldı