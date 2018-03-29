Onuryay Evrentan Atasalihi gündeme geldi. Avlu dizisinin ekrana gelecek ilk bölümü ile Onuryay Evrentan Atasalihi ismi araştırılıyor.

ONURVAY EVRENTAN ATASALİHİ KİMDİR?

Onuryay Evrentan Atasalihi 19 Mart 1974 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitim olarak ise Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü ve HÜ Biyoloji Bölümünü bitirdi.





Avlu (Özlem) TV Dizisi 2018



Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Zeliha) TV Dizisi 2016



Emanet (Leyla) Sinema Filmi 2016



Güvenlik TV Filmi 2015



Ekonomi Tıkırında Sinema Filmi 2015



Yasak (Kıymet (Hizmetçi) TV Dizisi 2014



Halam Geldi (Bahar) Sinema Filmi 2013

Bir Çocuk Sevdim (Emine) TV Dizisi 2011



Gölgesizler (Aynalı Fatma) Sinema Filmi 2008



Parmaklıklar Ardında TV Dizisi

3. Sezon (Aylin Özgen) 2009

2. Sezon (Aylin Özgen) 2008

1. Sezon (Aylin Özgen) 2007

Parmaklıklar Ardında (Aylin Özgen)

TV Dizisi

2007

Oyun BittiOyun Bitti (Nazife)

TV Dizisi

2007

Sağır OdaSağır Oda (Sahar)

TV Dizisi

2006

Kısık Ateşte 15 DakikaKısık Ateşte 15 Dakika (Şeyda)

Sinema Filmi

2006

HokkabazHokkabaz (Sibel)

Sinema Filmi

2006

Sensiz OlmuyorSensiz Olmuyor (Hande)

TV Dizisi

2005

Organize İşlerOrganize İşler (Trafik Polisi)

Sinema Filmi

2005

Hırsız Var!Hırsız Var! (Hizmetçi)

Sinema Filmi

2004

Bir İstanbul MasalıBir İstanbul Masalı (Yasemin)

TV Dizisi

2003

BabaBaba (Şükran)

TV Dizisi

2003

Pembe PatiklerPembe Patikler (Gülbin)

TV Dizisi

2002

Kınalı KarKınalı Kar (Didem)

TV Dizisi

2002

En Son Babalar DuyarEn Son Babalar Duyar (Menekşe ) TV Dizisi 2002



Benimle Evlenir MisinBenimle Evlenir Misin (Alkan) TV Dizisi 2001

Tersine Akan NehirTersine Akan Nehir (Raziye) TV Dizisi 1996

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