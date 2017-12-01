OPEC anlaşmayı uzattı, petrol fiyatı hafifçe yükseldi

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid El-Falih, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen OPEC 173. Olağan Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı.

Petrol üretiminin azaltılması anlaşmasına ilişkin olarak El-Falih "Anlaşmayı, 2018'in aralık ayına kadar uzatma kararı aldık. 2018'in ocak ayından itibaren aralık ayına kadar uzatmayı kararlaştırdığımız anlaşmaya, bütün üye ülkeler riayet etmek durumundadır." dedi.

Geçen kasım ayında alınan tarihi kararın önemine vurgu yapan El-Falih, bir yıllık zaman zarfında OPEC üyesi ve üye olmayan petrol üreticisi ülkelerle yakın iş birliği içerisinde petrol piyasalarında istikrar ve yatırımı arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

Petrol üretiminin haziran ayından itibaren 50 milyon varil gerilediğini belirten El Falih, son 5 yıllık ortalama seviyeye ulaşılması için önemli bir ivme katedildiğini ifade etti.

EL Falih, 30'a yakın ülkenin bir araya gelerek, petrol üretici ve tüketicilerini göz önünde bulundurarak bir karar aldıklarını söyledi.

OPEC'in 172. Olağan Toplantısı'nda petrol üretiminin azaltılması anlaşmasının süresi 2018'in mart ayına kadar uzatılmıştı.

PETROL HAFİFÇE YÜKSELDİ

Öte yandan OPEC'in kararının ardından petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir izlendi. ABD ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.3 artışla 57.58 dolara çıktı.