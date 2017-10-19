OPEC'in Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'dan petrol açıklaması

Londra Petrol ve Para Konferansı'nda konuşan Muhammed Barkindo, küresel ekonominin güçlenmeye devam etmesiyle birlikte petrol fiyatlarının artacağını ve küresel petrol talebinin 2020'ye kadar günlük 100 milyon varilin üzerine çıkacağını açıkladı.

Petrol endüstrisindeki yatırımların çok önemli olduğunu vurgulayan Barkindo, Rusya gibi OPEC dışındaki ülkelerle olan ilişkilerin güçlendirilmesinin altını çizerek, dünyanın yakın gelecekte petrole olan ihtiyacının devam edeceğini söyledi.

Öte yandan OPEC'in tahminlerine göre 2017 yılında günlük küresel petrol talebi ortalama 96,8 milyon varil olacak.

Brent tipi petrolün varil fiyatı bir süredir 60 dolar sınırında geziniyor ve bu seviyeyi aşmaya çalışıyor. Fiyatlar bugün itibariyle 57.46 dolar seviyesinde bulunuyor.





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