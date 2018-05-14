OPEC'in Petrol Piyasası Raporu'na göre, nisanda küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 120 bin varil artarak 97 milyon 890 bin varil oldu.
Nisanda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 110 bin varil arttı ve 65 milyon 960 bin varile ulaştı.
OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 12 bin varil artarak 31 milyon 930 bin varile çıktı. OPEC'in nisanda küresel petrol üretimi içerisindeki payı değişmeyerek yüzde 32,6 olarak kaldı.
Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Suudi Arabistan, Cezayir ve İran'da artarken, Venezuela, Gabon ve Nijerya'da düştü.
Suudi Arabistan'da günlük petrol üretimi nisanda bir önceki aya göre 46 bin 500 varil, Cezayir'de 17 bin 700 varil ve İran'da 10 bin varil artış gösterdi.
Ekonomik ve siyasi alanda zor bir dönemden geçen Venezuela'da ise günlük üretim 41 bin 700 varil düşerek 1 milyon 436 bin varile geriledi.
Nisanda günlük üretim Gabon'da 9 bin 300 varil, Nijerya'da ise 8 bin 300 varil azaldı.
- Küresel talep artmaya devam edecek
OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 1 milyon 650 bin varil yükselişle günlük 98 milyon 850 bin varile ulaşacak.
OPEC'in ham petrol talebinin de 2018'de 100 bin varil artarak 32 milyon 700 bin varili bulacağı öngörülüyor.
Ayrıca OPEC dışındaki ülkelerin petrol arzının bu yıl geçen yıla göre günlük 1 milyon 720 bin varil artışla 59 milyon 920 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.
Bu arada, dünya genelinde nisanda işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 170 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 561'i OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.
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