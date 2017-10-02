Opel Grandland X güçlü bayi ağına güvenerek geliyor

Opel X ailesi büyüyor. Markanın yeni bebeği ve Opel X ailesinin üyesi Grandland X kasım ayından itibaren Türkiye yollarına çıkacak. Marka yılın son iki ayında 1000 adetlik bir satış yapacağını tahmin ediyor. Ancak gelecek yıldan itibaren yakalanması planlanan satış hedefi ayda 2 bin adet. Aynı zamanda küçük SUV pazarının liderliği anlamına gelen bu hedefi yakalamak için Opel’in elindeki en büyük kozu ise geniş bayi ağı.
Gazete Habertürk'ten Hakan Özenen'in haberine göre, Mokka X ve Crossland X modellerinin yanında Opel X ailesinin üçüncü üyesi olan Grandland X büyüyen segmente giriş yapacak.
Otomobilin Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleşen test sürüşü etkinliğinde konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, "Avrupa’da kompakt SUV’larin payı 2010’da yüzde 7 iken, günümüzde yüzde 20’lere yükseldi. Ülkemizde de yoğun ilgi gören bu segmente iddialı bir giriş yapacağız. 2017’nin son iki ayında bize tahsis edilen bin adet aracımız bulunuyor, yıl sonu gelmeden bu araçların tümünü satacağımızı öngörüyoruz. Ancak yeni yıldan itibaren asıl hedefimiz bu araçla ayda 2 bin adetlik satış rakamlarına ulaşmak" dedi.
Keklik, yeni aracın Opel bayilerini çok heyecanlandırdığını belirterek, bu hedefe bayilerin katkısıyla kısa sürede ulaşabileceklerine inandığını da sözlerine ekledi. Opel Grandland X’de ilk aşamada bir benzinli ve bir dizel motor seçeneği bulunacak. Start/Stop özelliğinin standart olarak sunulduğu her iki motorda da 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri bulunuyor.
İlk aşamada satılacak araçların teknik özellikleri ise şöyle:
Fabrika verisi yakıt tüketimi 100 km’de ortalama 5.5-5.1 litre olan turbo beslemeli 1,2 litrelik motor 130 beygir güç, 230 Nm tork üretiyor. 1.6 dizel motor ise 120 beygir güç üretiyor ve 300 Nm. tork sunuyor. Fabrika verisi yakıt tüketimi ise ortalama 4.6-4.0 lt./100 km.
GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE
Yeni Grandland X modern, dinamik hatlar, havalı SUV görünümü ve yükseltilmiş oturma pozisyonu sunuyor. Aracın 514 litrelik bagajı koltuklar yatırıldığında 1.652 litreye genişliyor.
Grandland X’in yaya tespit ve acil fren destekli ön çarpışma uyarı sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, gelişmiş park desteği özelliklerinden sadece birkaçı. Opsiyonel sunulan otomatik Cruise Control sistemi ise seçilen hızda önde seyreden otomobille belirlenen mesafeyi koruyabiliyor. Grandland X, Euro NCAP’ten de beş yıldız aldı.
HİBRİT VE 4X4 VERSİYONU DA GELECEK
Peugeot 3008 ile platform kardeşi olan yeni Grandland X, iç mekânda kuzeninden farklılaşıp, Opel özellikleri sergiliyor. Her ne kadar bu aracın ağırlıklı olarak 1,6 litre dizel otomatik versiyonunun satılması bekleniyorsa da, daha da fazla güç isteyen müşteriler için önümüzdeki dönemde Opel 2.0 dizel seçeneğini de sunacak. Bu motor yeni sekiz ileri otomatik şanzıman ile gelecek. Gelecekte Plug in hybrid versiyonu da pazara sunulacak bu versiyonda dört tekerlekten çekiş özelliği de olacak.
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