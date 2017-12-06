Operasyonda 84 ruhsatsız av tüfeği ve kırmızı reçete ile satılan 4 bin 500 hap ele geçirildi

Bir istihbaratı değerlendiren Yüksekova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Akpınar köyüne operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre; bir evde yapılan aramada, 84 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu ve ağrı kesici etkisi olan, kırmızı reçete ile satıldığı belirtilen 4 bin 500 hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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