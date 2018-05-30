Trabzon'da fidye için kaçırılan ve polisin düzenlediği operasyonla kurtarılan Iraklı Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood´un ülkesinde terörle mücadele biriminde yetkili ve aynı zamanda uluslararası insan kaçakçılığı uzmanı olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan yabancı uyruklu 3 şüphelinin, Al Kaood´u sözde `uluslararası insan kaçakçılığı´ konulu sempozyuma katılmak için İstanbul´dan getirdiği Trabzon'da alıkoydukları belirlendi.
DHA'nın haberine göre, Irak'ın El Anbar şehrinin Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsın Omar Al Kaood, 24 Mayıs´ta 4 kişi tarafından kaçırıldı. Kaçıranlar, emniyet müdürünün elleri ve gözleri bağlı fotoğraf ve videosunu çekip ailesine göndererek, 2,5 milyon dolar fidye istedi. Şüpheliler, fidyenin verilmemesi halinde Al Kaood'u öldüreceklerini söyledi.
Yalova´dan yapılan ihbar üzerine harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan uçakla gelen Al Kaood'un Söğütlü Mahallesi'ndeki bir evde tutulduğunu saptadı. Ekipler, Özel Harekât polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu NaFe Mohammad Matar R., Noah Mahmood O. ve Suriye uyruklu Faysal A. etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.
POLİSE SARILARAK AĞLADI
Kaçırılan Naeemab Abdulmohsın Omar Al Kaood ise evin bir odasında yatak üzerinde elleri ve gözleri bağlı bulundu. Kendisini kurtaran polislere sarılıp ağlayan Al Kaood, sağlık kontrolü ve emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine kavuştu.
Yeminli tercüman aracılığıyla verdikleri ifadelerinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, `Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ ve `Yağma´ suçlarından tutuklandı.
İNSAN KAÇAKÇILIĞI UZMANI ÇIKTI
Bu arada Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood´un ülkesinde terörle mücadele kapsamında etkin bir göreve sahip olduğu ve aynı zamanda uluslararası insan kaçakçılığı uzmanı olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan 3 şüphelinin ise kaçırdıkları Iraklı müdürü sözde `uluslararası insan kaçakçılığı konulu sempozyuma katılmak için İstanbul´dan getirdiği Trabzon´da alıkoydukları belirlendi.
FİDYE İSTEĞİNİN GÖRÜNTÜSÜ DE ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin fidye istedikleri Iraklı Emniyet Müdürü'nün ailesine video görüntüsü de attıkları ortaya çıktı. Kaçırıldığı evin banyosunda kayda alınan görüntülerde, elleri ve gözleri bağlı olan Iraklı emniyet müdürünün bırakılmasını istemesi ve ardından ağladığı görüldü.
MAHALLELİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ
Öte yandan Iraklı emniyet müdürünün fidyecilerce alıkonulduğu apartman sakinleri de şüphelilerin uzun süredir adreste ikamet ettiklerini, bugüne kadar şüpheli bir durumlarına rastlamadıklarını söyledi. Olayı internet ve televizyon haberlerinden öğrendiklerini belirten mahalleli, kurtarma operasyonun başarıyla sonuçlandırılan Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.
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