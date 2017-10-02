Oracle 18c adlı yeni otomatik veritabanı, güvenlik açıklarını kapatan yamaları uygulayabiliyor

San Fransisko'da düzenlenen konferansta konuşan Oracle CEO'su Larry Ellison, veritabanının kendini çalışır durumdayken yamayabildiğini söyledi. Normalde, birçok sistemin işlemesi için kritik rol oynayan veritabanlarını, güvenlik açıklarına karşı yamaları yüklemek için durdurmak gerekiyor.

Ellison, eylül başında ciddi bir güvenlik açığı yaşayan Equifax'ı kastederek, "Onlarda işe yaramadı. İşe yaramıyor. Siber güvenliği otomatik hâle getirmeliyiz. Tüm sistemlerinizi durdurmadan, veritabanlarınızı kapatmadan da kendinizi savunabilmelisiniz." şeklinde konuştu.

Veritabanına uygulanana makine öğrenme tekniği, insan müdahalesine gerek kalmadan sistemi korumayı hedefliyor. Ellison, bunu ise "Pilot olmadığından pilotaj hatası da olmayacak. Böylece yüzde 99,95 oranında çalışma garantisi veriyoruz. Bu da planlanmış ya da planlanmamış şekilde, yıllık 30 dakikadan kısa kesinti anlamına geliyor." diyerek açıkladı.

Ellison, ürünün fiyatının Amazon Web Services'a kıyasla yarıdan az olacağını söylerken, veri işleme hızlarının da yüksek olduğunu iddia etti.

Oracle

oracle 18c

Siber güvenlik

güvenlik

güvenlik açığı

Yama