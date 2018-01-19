ABD’nin Arkansas Eyaleti’nde yaşayan bir grup öğrenci, 3 boyutlu yazıcı kullanarak “Peg” isimli ördek için protez bacak üretti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Armorel Lisesi öğrencilerinin fen bilgisi dersi için hazırladıkları proje sayesinde 8 aylık Peg, artık rahatça yürüyebiliyor.

Patsy Smith adlı kadının evcil hayvanı olan Peg’in bir kaplumbağanın saldırısı sonucu bacağını kaybettiği ancak hazırlanan protez sayesinde koşmaya başladığı görüldü.

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