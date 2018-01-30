Eskişehir'de yaşayan 53 yıllık çorbacı Münür Subaşı'nın ördek suyu çorbası yoğun ilgi görüyor.
İHA'nın haberine göre Subaşı, farklı bir lezzet olan ördek suyu çorbasını deneyenlerin tekrar tekrar geldiklerini ve para üstünü dahi almadıklarını ifade etti. Çorbayı nasıl yaptığını anlatan Subaşı, ördeğin kokusunu gidermek için kakule kullandığını söyledi.
Subaşı, "Ördekleri kendi çiftliğimizde üretiyoruz. Gününe göre orada 2-3 tane kesiyoruz. Ördek eti kesildikten sonra buzlukta bir müddet bekletiliyor. Buz tutması lazım. Buz tuttuktan sonra eti çözdürüyoruz. Ardından sirkeli suda bekletiyoruz. Yıkayıp tekrar pişirmeye alıyoruz. Bataklık hayvanı olduğu için ördekte bataklık kokusu oluyor. Onun kokusunu almak için de kakule kullanıyoruz.
Kakule, etin ham kokusunu gideriyor. Etini pişirdikten sonra suyunu ayrı olarak süzüyoruz ve şehriye ile beraber yapıyoruz. Tavuk suyu şehriye gibi ördek suyu şehriye de aynı. Çorbanın içerisine kapya biber, sivri biber, limon, tuz, yağ ve un atıyoruz. Çok beğeniliyor" dedi.
"BÜYÜK BİR TALEP OLDUĞUNDAN ÇORBAYI 2-3 KERE YAPIYORUZ"
Çorbanın tadına bakanların çok kısa bir sürede yakınlarına tavsiye ettiklerini aktaran çorbacı Münür Subaşı, "Biz insanlar bu lezzeti tatsın istedik. Ördek her yerde satılmayan bir şey. Eskişehir'i 2 kez dolaş, 'ben bu gün ördek yiyeceğim' de bulamazsın. Satılmıyor. Biz kendimiz üretiyoruz.
Kendimize göre ünümüz var. Büyük bir talep var. Çorbayı günde 2-3 kere tekrar yapıyoruz" diye konuştu.
"KALBE İYİ GELİYOR"
Son olarak ördek suyu çorbasının faydalarını anlatan Subaşı, "Ördek çorbasının, ördek etinin faydaları benim bildiğim kadarıyla kalbe çok iyi geliyor. Tiroit bezlerini çalıştırıyor. Ördek daha çok Amerika, Japonya ve Yunanistan'da üretiliyor. Oraların halkı ördeği daha çok tüketiyorlar. Bizde de yayılmaya başladı." şeklinde konuştu.
Ördek suyu çorbasını ilk defa deneyen müşteri Selçuk Kırnak, "İlk defa içtim. Çok lezzetli, çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Lezzeti harika" ifadelerini kullandı. Müşterilerden Nurgül Kırnak ise, "Farklı bir çorbaydı. Duyunca şaşırdık. Güzel bir lezzeti var. Herkese tavsiye ederim. Tadı tavuğu anımsatıyordu. Güzel bir çorba" dedi.
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