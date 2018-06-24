Ordu 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Ordu Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Ordu 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 84.04 olarak belirlenirken, saat 20:00 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 60.7 duyruldu. Ordu 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 175.370 oyla yüzde 69.42 - Muharrem İnce: 56.228 oyla yüzde 22.26 - Meral Akşener: 17.943 oyla yüzde 7.10 - Temel Karamollaoğlu: 1.816 oyla yüzde 0.72 - Selahattin Demirtaş: 668 oyla yüzde 0.26 - Doğu Perinçek: 579 oyla yüzde 0.23



Ordu 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 175.370 oyla yüzde 69.42Muharrem İnce: 56.228 oyla yüzde 22.26Meral Akşener: 17.943 oyla yüzde 7.10Temel Karamollaoğlu: 1.816 oyla yüzde 0.72Selahattin Demirtaş: 668 oyla yüzde 0.26Doğu Perinçek: 579 oyla yüzde 0.23

Genel seçime yüzde 85.33 oranında katılımın sağlandığı Ordu il genelinde saat 20:00 itibarıyla sandıklar yüzde 52.4 oranında açıldı. Ordu 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 150.340 oyla yüzde 69.14 - Millet İttifakı: 61.276 oyla yüzde 28.17 oranında oy aldı. Yine, Ordu 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 112.330 oyla yüzde 51.66 - CHP: 42.127 oyla yüzde 19.37 - MHP: 38.010 oyla yüzde 17.48 - İYİ Parti: 16.469 oyla yüzde 7.57 - SP: 2.680 oyla yüzde 1.23 - HDP: 1.333 oyla yüzde 0.61 oy aldı.



Saat 20:00 itibarıyla Ordu 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 150.340 oyla yüzde 69.14Millet İttifakı: 61.276 oyla yüzde 28.17AK Parti: 112.330 oyla yüzde 51.66CHP: 42.127 oyla yüzde 19.37MHP: 38.010 oyla yüzde 17.48İYİ Parti: 16.469 oyla yüzde 7.57SP: 2.680 oyla yüzde 1.23HDP: 1.333 oyla yüzde 0.6116 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…