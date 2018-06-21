Türkiye erken seçime gidiyor! 24 Haziranda yapılacak erken seçimler için son 6 güne girildi. Partiler milletvekili adaylarını sundu. Ordu milletvekili için YSK'ya bildirilen listede milletvekillerinin isimleri belli oldu. AK Parti Ordu'dan 6 milletvekili adayı gösterdi. İşte AK Parti'nin Ordu için milletvekili adayları...

ORDU AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

1 ŞENEL YEDİYILDIZ YÜKSEK DOKTOR 2 ERGÜN TAŞCI YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 3 METİN GÜNDOĞDU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 4 HAMİDE AYDEMİR DEMİR YÜKSEK EKONOMİST/İKTİSATÇI /MALİYECİ/MUHASEBECİ 5 SAİT İNAN YÜKSEK EKONOMİST / İKTİSATÇI 6 YAVUZ SELİM KIRAN YÜKSEK MÜŞAVİR

Yurt İçi Seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden veya mobil cihazınızdan Yüksek Seçim Kuruluna ait "Seçmen Sorgulama" uygulamasını indirerek gerekli bilgileri ve resim doğrulama alanına verilen karakterleri girerek sorgulayabilirsiniz.