Ordu'da kocasını başka bir kadınla yakaladığı iddia edilen kadın sinir krizi geçirdi. Çıkan arbedede 2 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Şahincili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 33 yaşındaki P.K., kocası 34 yaşındaki M.K.'yı evde yabancı uyruklu bir kadınla yakaladı. Yine iddiaya göre sinir krizi geçiren P.K., kocası ve diğer kadına saldırdı. Bu sırada olay yerine gelen komşu 23 yaşındaki M.K., kavgayı ayırmak için içeri girdi. Çıkan arbedede camların kırılması sonucu, koca M.K. ve komşu M.K. vücudunun çeşitli bölgelerinden hafif şekilde yaralandı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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