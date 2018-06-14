ordu ramazan bayram namazı saati

2018 yılı Ramazan Ayı'nın 29. gününün eda edildiği bugünlerde, son günlerin yaklaşması herkeste Ramazan Bayramı telaşı başlattı. Yarın (14 haziran) tutulacak olan son oruç ile Ramazan son bulacak. Bayramın başlangıcı olarak kabul edilen Ramazan Bayram Namazı bayramı bekleyen herkes tarafından merak ediliyor. İşte Ordu için Ramazan Bayram Namazına dair her şey...

ORDU RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak. Bayramın birinci günü 15 Haziran'da idrak edilecek.

Ordu'da Ramazan Bayram Namazı Saati: 05.41

ORDU İLÇELERİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

ORDU 5:41 AKKUŞ 5:45 AYBASTI 5:44 ÇAMAŞ 5:43 ÇATALPINAR 5:43 ÇAYBAŞI 5:44 FATSA 5:43 GÖLKÖY 5:43 GÜLYALI 5:41 GÜRGENTEPE 5:43 İKİZCE 5:44 KABATAŞ 5:44 KORGAN 5:44 KUMRU 5:44 MESUDİYE 5:43 ÜNYE 5:43

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızasi için (Ramazan yada Kurban) Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek 1. Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

2. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız.

3. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız.

4. Tekbiri alır, ellerimizi bağlarız. İmam, gizlice "Euzü Besmele", açiktan Fatiha ve bir sure okur. Biz ise bir şey okumaz, imami dinleriz.

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

İmam, gizlice "Besmele", açiktan Fatiha ve bir sure okur. Biz ise bir şey okumaz, imami dinleriz.

1. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız.

2. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız.

3. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız.

Ellerimizi kaldırmadan 4. Tekbiri alarak Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

BAYRAM GÜNÜ SÜNNETLERİ VE YAPILMASI GEREKENLER

• Erken kalkmak

• Gusletmek

• Misvak kullanmak

• Güzel koku sürünmek

• Yüzük takmak

• Bayram namazına giderken (sayıca tek olarak, 1,3,5 gibi) hurma yemek

• Bayram namazına yaya olarak gitmek

• Bayram namazına gidiş ve dönüşte farklıyollardan gitmek

• Sevindiğini belli etmek (asık yüzle bulunmamak)

• Fıtr sadakası vermek

• Akrabaları ziyaret etmek

• Büyükleri ziyaret etmek (ilim öğrenilen kişiler, manen büyük kimseler gibi)

• Yaşlıları ziyaret etmek

• Kabir ziyaretinde bulunmak

• Hususen çocuklarla ilgilenmek onları sevmek, sevindirmek ve neşelendirmek

• Dargınlıkların giderilmesi

• Kardeşlik duygularının kuvvetlendirilmesi

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