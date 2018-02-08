Ordu'nun Perşembe ilçesinde, yeğeni Bahar K.'yı bıçaklayarak ağır yaralayan, kadının oğlu 11 yaşındaki Ömer K.'yı öldürüp ormanlık alana kaçan Rüstem K., açlığa dayanamayıp, bir akrabasının evine ekmek almaya giderken jandarma tarafından yakalandı.



DHA'nın haberine göre olay, Soğukpınar Mahallesi'nde 1 Şubat Perşembe günü Rüstem K., yeğeni Bahar K.'nın evine gitti. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Rüstem K., Bahar K.'yı bıçakla yaraladı. Ardından da Bahar K.'nın oğlu Ömer K.'yı aynı bıçakla öldürüp kaçtı.

AÇLIĞA DAYANAMADI



Olayın ardından bölgedeki ormanlık alana kaçtığı belirlenen Rüstem K.'nın yakalanması için jandarma özel ekip kurdu. Ormanda 7 gün kalan ve daha fazla açlığa dayanamayan Rüstem K., bu sabah, aynı mahallede bir akrabasının evine ekmek almaya giderken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürerken, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Bahar K.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık da cinayet şüphelisinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.







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