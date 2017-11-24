Ordu'da genç kızın kalbindeki delik ameliyatsız kapatıldı

Ordu Devlet Hastanesi'nde ilk defa gerçekleşen bir operasyonla kalbinde doğuştan delik olan hasta, cihaz yardımıyla ameliyatsız yapılan müdahale sonucu sağlığına kavuştu.

AA'nın haberine göre; Ordu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nurtaç Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ünye'de yaşayan Gamze Çalışkan'ın, bayılma şikayetleriyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Yaptıkları tetkiklerde hastanenin kalbindeki deliğin doğuştan olduğunu belirlediklerini anlatan Dr. Özer, "Daha sonra ekiplerimizle birlikte yaptığımız değerlendirme neticesinde kalpteki bu deliğin ameliyatsız şekilde de kapatılabileceğine karar verdik" dedi.

ORDU DEVLET HASTANESİNDE BİR İLK

Hastanın da onayını alarak Ordu Devlet Hastanesinde bu operasyonu ilk defa gerçekleştirdiklerini aktaran Dr. Özer, "Bir cihaz yardımıyla ve özel malzemelerle kasık damarından kalbe ulaşarak bu işlemi başarılı şekilde yapmış olduk. Yaklaşık 30 dakika süren bir işlem sonrası hastanın kalbindeki bu delik kapatıldı." diye konuştu.

Ameliyatsız işlem neticesinde hastanın vücudunda kesinin bulunmadığını ve hastanın eski sağlığına çok daha hızlı kavuştuğunu vurgulayan Özer, "Bu da hastalar için çok büyük bir avantajdır. İnşallah hastamızı bir kaç gün içerisinde evine uğurlayacağız." şeklinde konuştu.

Özer, bu tür operasyonların özel ve eğitim-araştırma hastanelerinde yapıldığını, devlet hastanelerinde de yapıldığına işaret ederek, böylesine kritik bir operasyonu yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Gamze Çalışkan ise çok sık bayılma şikayetleri sonucu Ordu Devlet Hastanesine başvurduğunu ifade ederek, "Çok şükür ameliyatımız başarılı geçti. Şu anda hiçbir sorunum kalmadı. Kısa zamanda taburcu olarak evime gideceğim." dedi.

Kalbindeki bu delik yüzünden doğru düzgün çalışamadığını ve çok yorulduğunu anlatan Çalışkan, "Artık istediğim şekilde çalışabileceğim ve daha az yorulacağım. İnşallah bundan sonra bu tür şeylerin olacağını sanmıyorum. Bunun içinde tüm hocalarıma duacıyım." diye konuştu.

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Ordu Devlet Hastanesi