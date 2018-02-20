Ordu'da ilk kez drone gören köpek görenleri tebessüm ettirdi.

İHA'nın haberine göre Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda dronenin yere inmesini engelleyen köpek, cihazı kovaladı. Vatandaşlar tarafından köpek durdurulmaya çalışılsa da, ısrarla drone havlamaya devam etti. Kullanıcı son anda bir çevik hareketle droneyi yere indirerek köpekten kurtardı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER