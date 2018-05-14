Ordu’nun Kumru ilçesinde aile kabristanlığındaki bir mezara ekilen ‘karalahana’ görenlere tebessüm ettirdi.

İHA'nın haberine göre, Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Duman Mahallesi’ndeki bir aile kabristanlığında bulunan mezarlardan biri diğerlerinden farklı. Diğer kabirleri envai çeşit çiçek ve renk renk güller süslerken, bir tanesine ekilen karalahanalar ise görenleri hayrete düşürüyor. Lahanaları görenler de tebessüm ederek, “Karadenizli öldükten sonra bile karalahanadan kopamaz”, “Rahmetli karalahanayı çok severdi” esprilerini yapıyor.

"ÖLDÜKTEN SONRA BİLE KOPAMAZ"

Mezarlıktaki karalahanayı görenlerin fazla şaşırmadığını, Karadeniz’de bu tür olayların normal olduğunu belirten Muhtar Mevlüt Dikili, “Bunlar Karadeniz’in simgesi, şaşıracak bir şey yok. Vefat eden kişi benim de iyi bir arkadaşım, öldükten sonra hanımı çocukları üstüne karalahana dikmiş. Bu demek ki sevilen bir ürün. Karadeniz halkı, öldükten sonra bile karalahanadan kopamaz” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Lokman Kemik ise vefat eden kişiyi tanıdığını, mahallelerindeki mezarlarda bu tür olayların görüldüğünü belirtti.

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