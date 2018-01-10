Rahminden 4 kilogramlık kitle çıkartıldı

Ordu'da 46 yaşındaki kadının rahmindeki 4 kiloluk kitle, başarılı operasyonla çıkarıldı.

AA'nın haberine göre; Altınordu ilçesinde yaşayan Hatice Korkmaz, uzun süredir devam eden karnında şişlik ve gaz şikayeti nedeniyle kentteki özel bir hastaneye başvurdu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Süheyla Çetintaş tarafından tetkikleri yapılan Korkmaz'ın rahminde, 9 aylık gebelik büyüklüğünde miyom oluştuğu tespit edildi.

Çetintaş ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla miyom adı verilen kitle alınarak hasta sağlığına kavuşturuldu.

Opr. Dr. Çetintaş, gazetecilere, rahim dokusundaki kas tabakasından beslenen iyi huylu tümörlere miyom adı verildiğini söyledi.

İki doğum yapmış hastasının karnında 2 aydır fark ettiği bir şişlik olduğunu anlatan Çetintaş, şunları kaydetti:

"Tetkikler sonucunda, hastamızın tüm rahim dokusunu saran ve bütün karın içini dolduran miyom dokusu tespit ettik. Bunun üzerine yaptığımız başarılı operasyonla 4 kilogram ağırlığındaki kitleyi çıkardık. Bu kitlenin 9 aylık gebelik büyüklüğünde olduğunu da söyleyebiliriz. Artık hastamız sağlıklı şekilde, şikayetlerinden kurtulmuş olarak günlük yaşamına devam edebilecek durumdadır."

Opr. Dr. Çetintaş, bazı miyomların gebe kalmayı zorlaştırabileceği gibi düşük ve erken doğum riskini de artırabildiğini de ifade etti.

Hatice Korkmaz ise doktoruna ve hastane çalışanlarına teşekkür ederek, "Çok şükür eski sağlığıma kavuştum. Artık ağrılarım ve sancılarım olmayacak. Çok mutluyum." dedi.

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rahimden kitle çıkartıldı

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