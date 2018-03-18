İş-Yaşam

Ordu'dan 40 ülkeye gönderiliyor

31.12.2017 - 15:22 | Güncelleme:

Hepsi küçük girişimcilerken, kimsenin aklına gelmeyen şeyleri yapıp ihracata başladı. Ya devlet desteği ile ya da kendi sermayeleri ile işlerine kuran ihracatçılar, artık milyonlarca euroluk cirolara ulaştı. İşte karşınızda son dönemde ajanslardan geçen bu başarı hikayelerine 26 farklı örnek...

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    1- ORDU'DA İMAL EDİLEN MEDİKAL ÜRÜNLER 40 ÜLKEYE SATILIYOR

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    Türkiye'nin farklı bölgelerinde tekstil fabrikaları bulunan Ömer Karahan, yaklaşık 3 milyon lira yatırım yaparak Ulubey ilçesinde medikal ve ortopedik ürün imalatı yapmak üzere fabrika kurdu. Ulubey Belediyesinin de desteğiyle yaklaşık 5 ay önce açılışı yapılan fabrikada 30 kişiye iş imkanı sağlandı. Ömer Karahan yaptığı açıklamada, 12 yıllık bir firma olduklarını ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde farklı iş kollarında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

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    Yeni yatırımlarını Ordu'da yapmaya karar verdiklerini ve bunun için Ulubey ilçesini seçtiklerini belirten Karahan, yatırımı bölgeye kazandırmalarında en büyük desteğin Ulubey Kaymakamlığı ve belediyesince sağlandığını dile getirdi. Karahan, henüz yeni oldukları için tam kapasiteyle çalışmadıklarını ifade ederek, "İlk etapta yaklaşık 30 işçiye istihdam sağladık. Hedefimiz bu yıl içinde 80 işçiye ulaşabilmek" dedi.

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    Yeni açılan bir fabrika olmalarına rağmen birçok ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Karahan, "Şu anda 40 ülkeye ihracat yapan bir firma konumundayız. Bu ülkeler arasında ABD, Suudi Arabistan, Rusya ve Irak da var. İhracatımızın büyük bölümü dünya çapında tanınmış, global ölçekteki firmalara gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin birçok bölgesine medikal ve ortopedik ürün satıyoruz" diye konuştu.

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    Fabrikanın işçilerinden Ufuk Gündağ da firma sahibi ve yetkililere, Ulubey ilçesinde kendilerine çalışma imkanı sundukları için teşekkür etti. Ordu'da bu tür yatırımların yapılmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Gündağ, "İlimizde daha önce giyim üzerine birçok tekstil fabrikası açılmıştı ama ilk defa medikal üzerine bir fabrika açıldı. İnşallah 5 aydır faaliyette olan bu firma uzun yıllar burada hizmet vermeye devam eder" dedi.

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