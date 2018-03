65 | 238

"İnsan ihtiyaçlarına bağlı olarak bütün dünyada hızlı değişimler yaşanıyor. Bu değişimlerden giyim sektörü de etkileniyor. İnsanlar artık her ortamda ve günün her saatinde daha rahat hissettikleri tarzda giyinmeyi tercih ediyorlar. Bu durumda özellikle comfort ve stretch ürünlere olan talep, farklılaşarak artıyor. Bu nedenle her ürün grubundan kumaşlara talep olmasına rağmen giydiğiniz zaman bu rahatlık hissini veren nitelikte kumaşlar ön plana çıkıyor."