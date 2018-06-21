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Yılmaz, görsellik ve kullanılabilirlik açısından yeni stadın Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olacağına dikkati çekerek, "Bu stat tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak. İçerisinde otel de yer alacak. İnşallah Türkiye muazzam bir stada daha kavuşacak. Herkes gibi biz de bu projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.