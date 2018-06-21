Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu'da yapımı süren yeni stadın eylül ayında futbolseverlerin hizmetinde olacağını söyledi. İşte Yılmaz'ın açıklamaları ve yeni stadın kare kare baştan sonra yapım aşaması...
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni stadın genel hatlarıyla yüzde 80 oranında tamamladığını belirtti.
Tesiste kaba inşaatın bittiğini ifade eden Yılmaz, "Statta şu anda altyapı, kanalizasyon bağlantıları, kapalı otopark alanları, çelik çatının tamamı ve stadın etrafının giydirilmesi çalışmaları tamamlanmış durumda." dedi.
Ağustos ayı içerisinde stadın çimlerinin serilmiş olacağına işaret eden Enver Yılmaz, şunları kaydetti:
"Stadın resmi teslim tarihi Mart 2019. Yüklenici firma temsilcileri eylül ayında bu statta futbol oynanabileceğini bizlere söyledi. Şu an itibarıyla gelinen süreçte stat yaklaşık 7-8 ay önceden teslim edilecek. Bu noktada müteahhit firmaya özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz."
Yeni stadın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'ya bir hediyesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, tamamlandığında 150 milyon lirayı bulacak bu devasa yatırımın eylül ayında futbolseverlerin hizmetinde olacağını söyledi.
Yılmaz, görsellik ve kullanılabilirlik açısından yeni stadın Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olacağına dikkati çekerek, "Bu stat tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak. İçerisinde otel de yer alacak. İnşallah Türkiye muazzam bir stada daha kavuşacak. Herkes gibi biz de bu projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.
Yeni stadın açılışının yapılmasının ardından 19 Eylül Stadı'nın yıkılacağını anlatan Yılmaz, yerine millet bahçesi yapılacağını sözlerine ekledi.
Altınordu ilçesinin Durugöl Mahallesi'ne 20 bin seyirci kapasiteli inşa edilen yeni stadın alttan ısıtmalı olmasının yanı sıra 25 locası bulunacak.
Statta farklı tribünlerde olmak üzere 84 kişilik engelli ve 84 kişilik refakatçi seyirci tribünü, takım mağazası, kiralanabilir alan, kafeterya, teraslı, saha ve deniz manzaralı 2 restoran alanı bulunacak.
428'i kapalı, 126'sı açık olmak üzere toplam 554 araçlık otopark, 5 araçlık canlı yayın araç otoparkı, 11 araçlık engelli seyirci otoparkı ve stadyumun farklı bölümlerinde 26 merdiven ve 16 asansör bulunacak.
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