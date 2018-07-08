Örebro - Elfsborg maçı öncesi rakamlar

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Örebro, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Elfsborg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. Örebro 19 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Elfsborg 12 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Örebro, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Elfsborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 424 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Örebro kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.10, Elfsborg sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Örebro son hafta oynanan AIK Stockholm maçında 1-2 yenildi.

Elfsborg ise Norrköping karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Örebro, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 7 gol yedi.

Elfsborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Elfsborg, 7 gol atarken 9 gol yedi.