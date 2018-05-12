Örebro - Hammarby maçı rakamları

İsveç Allsvenskan maçında Örebro ile Hammarby, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi Örebro 15 puanla 3. sırada, Hammarby 19 puanla 1. sırada bulunuyor. Örebro son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Hammarby son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 493. İddaa'da Örebro kazanır 2.80, berabere biter 3.00, Hammarby kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Örebro son haftadaki AIK Stockholm müsabasında 1-2 yenildi.

Hammarby ise Halmstads maçında 1-3 yenildi.

Örebro, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 4 gol yedi.

Hammarby, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Hammarby, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.