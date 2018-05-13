Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yayımladığı mesajla şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
Çocukları için büyük fedakarlıklar yapan annelerin gününü içten duygularla kutladığını belirten Akar, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensupları ve çok kıymetli annelerimiz, toplumun ve aile müessesesinin temel taşı olan, bizleri millet yapan kültürel değerlerimizin yaşatılmasında önemli roller üstlenen, zorluklara göğüs gererek ailesi ve çocukları için ömrünü vakfeden saygıdeğer annelerimizin ‘Anneler Günü’nü en içten duygularla kutluyorum.
Dünyaya geldiğimiz andan itibaren bizlerden sevgisini, emeğini eksik etmeyen, iyi ve kötü günlerimizde daima yanımızda bulunan merhametli, şefkatli ve fedakar annelerimiz en kıymetli varlıklarımızdır. Yorulmadan, yılmadan bizlere iyiyi, doğruyu, güzeli öğreten hayattaki ilk öğretmenimiz annelerimizi, yılın sadece bir gününde değil, her gününde sevgi, saygı ve minnet duygularıyla anmak ve her zaman onların yanında olduğumuzu göstermek hepimizin en önemli vazifesidir” ifadelerini kullandı.
Ulu Önder Atatürk’ün, “Büyük atalarımız ve onların anaları tarihin, olayların tanıklığıyla sabittir ki cidden yüksek faziletler göstermişlerdir. Burada birçok noktalardan sayabileceğimiz o faziletlerin en büyüğü ve en ehemmiyetlisi, kıymetli evlatlar yetiştirmeleriydi” sözüne atıfta bulunan Akar, mesajında şunlara değindi:
“Şanlı tarihimizin gurur kaynağı atalarımızı ve bu toprakları bizlere vatan yapan kahramanları yetiştiren yüksek fazilet sahibi annelerimizi, daima hürmetle yad etmek ve onların kıymetini bilmek en önemli toplumsal değerlerimizden biridir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve vücutlarının bir parçasını vatan topraklarına emanet eden kahraman gazilerimizin metanet sahibi, fedakar annelerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”
Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Akar, “Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri olmak üzere bizleri vatan, millet ve bayrak idealleri uğrunda yetiştiren, tarifi imkansız sevginin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın simgesi saygıdeğer annelerimizin, çocuklarımızın özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinde büyük emek harcayan ve bizlere daima destek olan sevgili eşlerimiz ile annelik vasfını taşıyan kıymetli personelimizin ve tüm annelerin ‘Anneler Günü’nü bir kez daha kutluyor; çok kıymetli annelerimize sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde huzur dolu bir ömür diliyor; ebediyete intikal etmiş bütün annelerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.
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