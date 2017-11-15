Orgeneral Hulusi Akar'ın ifadesi, darbe girişimi davası dosyasına girdi

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın tanık olarak beyanına başvurulması için ara karar almıştı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun haberine göre; Ankara 17.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na yazılı olarak ifadesini gönderen Orgeneral Akar, “16 Temmuz 2016 Cumartesi günü alıkonulduğum Mürted Hava Üssü’nden sabah saatlerinde Başbakanlığa (Çankaya Köşkü'ne) getirildim. Başbakanlıkta bazı bakanlara durum değerlendirmesi yaparken; o günkü zor şartlar altında hatırlayabildiğim kadarıyla, bazı yerlerde problemin devam ettiği, bunlardan birinin de 2’nci Ordu Komutanlığı Karargahı olduğu söylendi. Bunun üzerine bir bakanımız kendi cep telefonundan Adem Huduti’ye ulaştı ve telefonu bana verdi. Ben de ‘Durum nedir?’ diye Adem Huduti’ye sorduğumda, ‘bazı silahlı subay, generaller tarafından zorla alıkonulduğunu’ ifade etti. Bende kendisine hatırladığım kadarıyla, ‘onlara söyle derhal savcıya, polise teslim olsunlar’ dedim” beyanında bulundu.

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